Луческу оцінив перемогу Динамо у Кубку України

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив перемогу над Зорею у фіналі Кубка України.

Про це розповів сам наставник киян.

"Видовищний фінал Кубка України. У першому таймі була рівна гра, адже обидві команди підготувалися дуже ретельно до цього поєдинку та не давали одна одній грати, проводячи, скажімо так, розвідку. Другий тайм і додатковий час проходили під нашу диктовку. Ми контролювали хід матчу та змогли забити. Створили ще кілька моментів, які, на жаль, не вдалося реалізувати.

Обидві команди були добре підготовлені тактично, і врешті-решт перемогла та команда, яка грала на частку секунди швидше та передбачала ходи суперника. І це були ми.

Важливим моментом стало те, що обидві команди витримали хороший темп протягом 120 хвилин гри, що говорить про хорошу фізичну підготовку. Маю велику надію, що Зоря покаже себе з найкращого боку і в єврокубках.

Вітаю своїх хлопців, адже дуже складно після виграшу чемпіонату зберегти концентрацію, мотивацію та бажання перемагати. Вони молодці і я їх вітаю. Це був гарний фінал національного Кубка, який ми будемо згадувати", - розповів Луческу.