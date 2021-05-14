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Навколо спорту

Луческу пояснив відсутність замін у фіналі Кубка України

Сьогодні 11:12 1219 0
Мірча Луческу прокоментував відсутність замін у матчі проти Зорі.
Луческу пояснив відсутність замін у фіналі Кубка України
#Луческу, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Стартовий склад Динамо був готовий відіграти повний матч.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Судячи з того, що в основний час ви провели лише одну вимушену заміну, випустивши Караваєва замість травмованого Миколенка, ви готувалися до додаткового часу? Я казав гравцям, що сьогодні ми, можливо, будемо грати 120 хвилин. За їхнім самопочуттям під час гри, свіжістю на полі, організацією гри в обороні, я був упевнений, що вони зможуть протриматися всі 120 хвилин.

З точки зору тактики всі мої футболісти зіграли дуже добре, у жодній зоні практично не було проблем. У кожній паузі я їх питав, хто не може продовжувати грати. Але всі хотіли грати, у всіх горіли очі, тому я не проводив замін. Виходячи з того, як проходила гра, як рухалися футболісти, як вони виконували свої функції, не було потреби робити заміни. Гравцям досить складно виходити на заміну і входити в ігровий ритм, тому я не став їх міняти.

Нагадаємо, Динамо виграло 37 кубок у своїй історії.

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