Луческу пояснив відсутність замін у фіналі Кубка України

Стартовий склад Динамо був готовий відіграти повний матч.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Судячи з того, що в основний час ви провели лише одну вимушену заміну, випустивши Караваєва замість травмованого Миколенка, ви готувалися до додаткового часу? Я казав гравцям, що сьогодні ми, можливо, будемо грати 120 хвилин. За їхнім самопочуттям під час гри, свіжістю на полі, організацією гри в обороні, я був упевнений, що вони зможуть протриматися всі 120 хвилин.

З точки зору тактики всі мої футболісти зіграли дуже добре, у жодній зоні практично не було проблем. У кожній паузі я їх питав, хто не може продовжувати грати. Але всі хотіли грати, у всіх горіли очі, тому я не проводив замін. Виходячи з того, як проходила гра, як рухалися футболісти, як вони виконували свої функції, не було потреби робити заміни. Гравцям досить складно виходити на заміну і входити в ігровий ритм, тому я не став їх міняти.