Іванісеня: Наступного року хочеться боротися за 2, може, і за 1 місце

Луганська Зоря прагне боротися за перші місця в українській Прем'єр-лізі з наступного року.

Про це заявив хавбек збірної України Дмитро Іванісеня.

"Цього року зробили невеликий крок вперед, адже фінішували з 9-очковим відривом від четвертого місця. Вийшли у фінал Кубка України - це теж великий плюс", - заявив гравець.

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"Хочеться, щоб наступного року ми боролися не тільки за третє місце, а й за друге, а там, можливо, і за перше. Це наші мрії, ми будемо до цього прагнути. І, звичайно, хочеться виграти фінал Кубка наступного року", - сказав Іванісеня