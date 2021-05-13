Володар трофею визначився в овертаймах

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Кубку України у Тернополі київське Динамо зустрічалося з луганською Зорею.

У першому таймі матчу кияни більше контролювали м'яч, але за кількістю створених моментів Зоря не поступилася супернику. Після перерви після передачі Циганкова мав відзначатися Бєсєдін, але не влучив у створ воріт. Основний час зустрічі завершився без забитих голів. У першому овертаймі Циганков відкрив рахунок. А на 105-ій хвилині Жужінью порушив правила проти Буяльського і було призначено пенальті. З точки Циганков не зміг переграти Васіля. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Динамо.

Київське Динамо зробило золотий дубль у сезоні 2020/21 років. Підопічні Луческу виграли 13-ий Кубок України.

Кубок України

Фінал, 13 травня

Динамо - Зоря 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 99 Циганков

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко (Олександр Караваєв 11), Жерсон Родрігес (Карлос Де Пена 118), Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 113), Артем Бєсєдін, Томаш Кендзьора

Зоря: Нікола Васіль, Жуніор Рейс, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Олександр Гладкий 82), Єгор Назарина (Аллахяр 63), Артем Громов (Шахаб Захеді 90+3), Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 118)

Попередження: Микола Шапаренко 35, Томаш Кендзьора 67, Сергій Сидорчук 90+3 - Віталій Вернидуб 14, Владлен Юрченко 52, Владислав Кочергін 75, Аллахяр 90+3, Жуніор Рейс 90+4, Дмитро Іванісеня 111

Нереалізований пенальті: Віктор Циганков 105+1

Раніше, Динамо підпише Кулача.