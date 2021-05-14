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Шевченко: Динамо провело чудовий сезон

Сьогодні 13:42 745 0
Андрій Шевченко прокоментував фінал Кубка України
Шевченко: Динамо провело чудовий сезон
#Шевченко, #Динамо, #Зоря

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав Динамо з перемогою в Кубку України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Цікавий сезон вийшов. Інтрига до кінця. Вітаю Динамо, молодці, провели чудовий сезон.

Вважаю, Зоря довела, що вона теж гідна грати в фіналі. Вони провели дуже хороший матч. Думаю, і глядачам було цікаво подивитися, інтрига зберігалася до кінця", - відзначив Шевченко.

Нагадаємо, Динамо виграло 37 кубок у своїй історії.

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