Динамо виграло 37 кубок у своїй історії

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо обіграло луганську Зорю у фіналі Кубка України 2020/2021 1:0 і завершили сезон черговим трофеєм.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу
Для киян це був 37-й Кубковий тріумф в історії.
Кубкові трофеї Динамо:
13 - Кубок України (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014 року, 2015 року, 2020 року, 2021);
9 - Кубок СРСР (1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990); Суперкубок України (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020);
3 - Суперкубок СРСР (Кубок сезону) (1981, 1986, 1987);
2 - Кубок володарів Кубків (1975, 1986);
1 - Суперкубок УЄФА (1975).