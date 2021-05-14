Динамо виграло 37 кубок у своїй історії

Свій перший кубок Динамо виграло у 1954 році

Динамо обіграло луганську Зорю у фіналі Кубка України 2020/2021 1:0 і завершили сезон черговим трофеєм.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу

Для киян це був 37-й Кубковий тріумф в історії.

Кубкові трофеї Динамо:

13 - Кубок України (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014 року, 2015 року, 2020 року, 2021);

9 - Кубок СРСР (1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990); Суперкубок України (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020);

3 - Суперкубок СРСР (Кубок сезону) (1981, 1986, 1987);

2 - Кубок володарів Кубків (1975, 1986);

1 - Суперкубок УЄФА (1975).