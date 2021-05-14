Сидорчук: Важливу роль відіграла психологія

Динамо змогло дотиснути Зорю у Кубку України завдяки психології.

Про це розповів капітан киян Сергій Сидорчук.

"Луческу наполягав на тому, що Зорі не можна давати простір у середині поля, і ми намагалися це виконувати. У суперника хороша команда: вони знають, як грати, як тікати в контратаки, у їхньому складі є швидкі футболісти попереду. Тому нашим завданням було менше втрачати м'яч у середині поля і якомога більше перекривати центр.

Актуально: Динамо - Зоря 1:0. Огляд матчу

Можу сказати, що Зоря здорово грала в першому таймі, а в другому і в додатковий час їм було набагато важче, вони підсіли - так здалося з боку. А у нас, навпаки, наче друге дихання відкрилося, але ми не реалізували багато моментів. Переживав щодо того моменту, коли не забив Бєсєдін, і боявся, що це може потім датися взнаки, але, на щастя, усе обійшлося. А ось коли Циганков не забив пенальті, було спокійніше. У Зорі не можу згадати жодного моменту, коли б вони реально загрожували нашим воротам.

Що дозволило вам дотиснути суперника в додатковий час? Гадаю, важливу роль відіграла психологія, плюс було видно, що ми здорово провели саме весняну частину чемпіонату", - відзначив Сидорчук.