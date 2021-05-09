Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.
Гол: 1:0 - 16 Тете
Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат(Корнієнко 77), Судаков(Антоніо 65), Майкон(Мудрик 84), Патрік, Тете(Фернандо 77), Соломон, Дентіньйо(В'юнник 65)
Запасні: Гриценко, Кривцов, Корнієнко, Сіпріано, Антоніо, Мудрик, Фернандо, В'юнник
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак(Янаков 70), Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрий(Коваленко 70), Асмелаш, Сітчінава, Квасний
Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Білоцерковець, Плохотнюк
Жовті картки: Болбат(15), Козак(30), Бартулович(54) Павлов(83)
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