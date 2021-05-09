 Шахтар - Інгулець 1:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Інгулець 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:41 445 0
Єдиний гол у матчі забив Тете
Шахтар - Інгулець 1:0. Огляд матчу
#Шахтар, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Шахтар - Інгулець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Тете

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат(Корнієнко 77), Судаков(Антоніо 65), Майкон(Мудрик 84), Патрік, Тете(Фернандо 77), Соломон, Дентіньйо(В'юнник 65)

Запасні: Гриценко, Кривцов, Корнієнко, Сіпріано, Антоніо, Мудрик, Фернандо, В'юнник

Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак(Янаков 70), Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрий(Коваленко 70), Асмелаш, Сітчінава, Квасний

Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Білоцерковець, Плохотнюк

Жовті картки: Болбат(15), Козак(30), Бартулович(54) Павлов(83)

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