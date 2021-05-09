 Шахтар мінімально переграв Інгулець. Результати матчів 26-го туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар мінімально переграв Інгулець. Результати матчів 26-го туру УПЛ
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Шахтар мінімально переграв Інгулець. Результати матчів 26-го туру УПЛ

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Рух вирвав нічию в Дніпро-1
Шахтар мінімально переграв Інгулець. Результати матчів 26-го туру УПЛ
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 травня, відбулися матчі 26 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Дніпро-1 - Рух 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Чуже, 1:1 - 90+6 Кондраков

Дніпро-1: Юрчук(Сарнавський 78), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Піхальонок(Цуріков 78), Булеца(Ярмолюк 61), Чуже, Когут(Батагов 90+2), Довбив

Запасні: Сарнавський, Сафронов, Батагов, Цуріков, Ярмолюк, Гонсалвез, Соловйов

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк(Сапуга 83), Федорчук(Карасюк 84), Литвиненко(Кухарук 68), Притула(Кондраков 84), Бойчук, Климчук

Запасні: Мисак, Слюбик, Руніч, Карабін, Кондраков, Кухарук, Рудюк, Карасюк, Сапуга

Жовті картки: Притула(13), Мисик, (21), Кошут(58), Зец(65), Чуже(89), Карасюк(90)

Львів - Олімпік 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Реннан, 1:1 - 86 Хамелюк

Львів: Ільющенков, Романчук, Грисьо(Шина), Якімець, Махмутовіч, Ернест(Семенов 84), Чір'як(Ременяк 89), Довгий, Альваро(Сабіно 89), Бусько, Ренан(Нич 67)

Запасні: Костик, Шина, Крушинський, Сабіно, Маруан, Лобай, Ременяк, Нич, Семенів

Олімпік: Бетім(Кичак 46), Лебеденко, Снурніцин, Зотько, Драме, Альваренга, Політило, Бабенко, Завійський(Хамелюк 86), Таллес(Тейшейра), Беніто

Запасні: Кичак, Векляк, Романовський, Хамелюк, Тейшейра

Попередження: Альваренга(61), Ернест(79), Довгий(89)

Шахтар - Інгулець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Тете

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат(Корнієнко 77), Судаков(Антоніо 65), Майкон(Мудрик 84), Патрік, Тете(Фернандо 77), Соломон, Дентіньйо(В'юнник 65)

Запасні: Гриценко, Кривцов, Корнієнко, Сіпріано, Антоніо, Мудрик, Фернандо, В'юнник

Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак(Янаков 70), Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрий(Коваленко 70), Асмелаш, Сітчінава, Квасний

Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Білоцерковець, Плохотнюк

Жовті картки: Болбат(15), Козак(30), Бартулович(54) Павлов(83)

Раніше Динамо розгромило Колос.

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