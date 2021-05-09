Шахтар мінімально переграв Інгулець. Результати матчів 26-го туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 травня, відбулися матчі 26 туру української Прем'єр-ліги.
Дніпро-1 - Рух 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Чуже, 1:1 - 90+6 Кондраков
Дніпро-1: Юрчук(Сарнавський 78), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Піхальонок(Цуріков 78), Булеца(Ярмолюк 61), Чуже, Когут(Батагов 90+2), Довбив
Запасні: Сарнавський, Сафронов, Батагов, Цуріков, Ярмолюк, Гонсалвез, Соловйов
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк(Сапуга 83), Федорчук(Карасюк 84), Литвиненко(Кухарук 68), Притула(Кондраков 84), Бойчук, Климчук
Запасні: Мисак, Слюбик, Руніч, Карабін, Кондраков, Кухарук, Рудюк, Карасюк, Сапуга
Жовті картки: Притула(13), Мисик, (21), Кошут(58), Зец(65), Чуже(89), Карасюк(90)
Львів - Олімпік 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Реннан, 1:1 - 86 Хамелюк
Львів: Ільющенков, Романчук, Грисьо(Шина), Якімець, Махмутовіч, Ернест(Семенов 84), Чір'як(Ременяк 89), Довгий, Альваро(Сабіно 89), Бусько, Ренан(Нич 67)
Запасні: Костик, Шина, Крушинський, Сабіно, Маруан, Лобай, Ременяк, Нич, Семенів
Олімпік: Бетім(Кичак 46), Лебеденко, Снурніцин, Зотько, Драме, Альваренга, Політило, Бабенко, Завійський(Хамелюк 86), Таллес(Тейшейра), Беніто
Запасні: Кичак, Векляк, Романовський, Хамелюк, Тейшейра
Попередження: Альваренга(61), Ернест(79), Довгий(89)
Шахтар - Інгулець 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 16 Тете
Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат(Корнієнко 77), Судаков(Антоніо 65), Майкон(Мудрик 84), Патрік, Тете(Фернандо 77), Соломон, Дентіньйо(В'юнник 65)
Запасні: Гриценко, Кривцов, Корнієнко, Сіпріано, Антоніо, Мудрик, Фернандо, В'юнник
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак(Янаков 70), Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрий(Коваленко 70), Асмелаш, Сітчінава, Квасний
Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Білоцерковець, Плохотнюк
Жовті картки: Болбат(15), Козак(30), Бартулович(54) Павлов(83)
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