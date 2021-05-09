Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над Олександрією в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.
Голи: 1:0 - 63 Гладкий, 2:0 - 73 Алефіренко, 2:1 - 86 Новіков
Зоря: Васіль, Гринь, Руфаті, Цвец, Циганікс, Казаков, Назарина, Луньов, Шахаб, Аллахяр, Гладкий
Запасні: Шевченко, Фаворов, Дудник, Алефіренко, Кабаєв, Нагнойний, Хомченовський, Юрченко, Фрімпонг
Олександрія: Паньків, Мельник, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк, Лучкевич, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Устименко
Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Глоба, Мустафаєв, Сітало, Новіков
Попередження: Ковалець(27), Руфаті(33), Гречишкін(45), Мельник(50), Шахаб(80)
Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Інгулець.