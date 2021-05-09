 Зоря - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Олександрія 2:1. Огляд матчу

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Луганці завершили сезон на третьому місці
Зоря - Олександрія 2:1. Огляд матчу
#Зоря, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над Олександрією в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Зоря - Олександрія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Гладкий, 2:0 - 73 Алефіренко, 2:1 - 86 Новіков

Зоря: Васіль, Гринь, Руфаті, Цвец, Циганікс, Казаков, Назарина, Луньов, Шахаб, Аллахяр, Гладкий

Запасні: Шевченко, Фаворов, Дудник, Алефіренко, Кабаєв, Нагнойний, Хомченовський, Юрченко, Фрімпонг

Олександрія: Паньків, Мельник, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк, Лучкевич, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Устименко

Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Глоба, Мустафаєв, Сітало, Новіков

Попередження: Ковалець(27), Руфаті(33), Гречишкін(45), Мельник(50), Шахаб(80)

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Інгулець.

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