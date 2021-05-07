Пятов завершить кар'єру у збірній України після Євро-2020

Голкіпер розповів про плани на майбутнє

Джерело - Чемпіон.

Воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов завершить кар'єру після Євро-2020.

Про це заявив сам голкіпер.

Оскільки континентальний турнір перенесений на літо 2021 року через пандемію, в такому випадку Пятов завершить професійні виступи в 37 років.

Голкіпер почав кар'єру у 2001 році в складі полтавської Ворскли. Із 2007 року страж воріт грає за донецький Шахтар.

Раніше, тренер Миная відмовився пояснити скандал навколо матчу з Шахтарем.

Нагадаємо, Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ.