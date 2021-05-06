Тренер Миная відмовився пояснити скандал навколо матчу з Шахтарем

Головний тренер Миная Микола Цимбал не зміг пояснити подій перед матчем з Шахтарем.

Про це розповів сам український спеціаліст в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Що сталося перед матчем? Я б хотів говорити лише про те, що було безпосередньо на полі. Керівництво виступить з офіційною позицією щодо ситуації. Я займався підготовкою команди.

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Як підбирав склад? Він був відомий заздалегідь. Ми мали теоретичні заняття, серйозно готувались. Розуміли, що ключова гра чемпіонату. Дякую хлопцям, що віддавались. Дякую кожному, хто вийшов. Вітаю Шахтар із заслуженою перемогою, вони на клас вищі.

У нас великий лазарет. Це ще один повноцінний склад, я на них розраховую. У підтрибунному приміщенні була коротка розминка. На жаль, не було часу провести її на полі. Футболісти, медичний штаб, масажисти готувались до поєдинку.

Чому так багато пропущених м'ячів? Нам потрібні були очки. За рахунку 1:0 почали вище підніматися, ризикувати. У нас були хороші передумови, щоб забити, але не вистачало завершення атак. Гравці Шахтаря скористалися зонами, і внаслідок цього забивали", – резюмував Цимбал.