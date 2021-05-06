 Тренер Миная відмовився пояснити скандал навколо матчу з Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
Минай відмовився грати матч з Шахтарем
Вчора 18:22 2039
Вільярреал вибив Арсенал та вийшов у фінал Ліги Європи
Вчора 23:56 364
Манчестер Юнайтед поступився Ромі, але вийшов у фінал Ліги Європи
Вчора 23:54 325
Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ
Вчора 21:23 516
Інгулець обіграв ФК Львів у 25 турі УПЛ
Вчора 20:55 382
Рух розгромив Олімпік у 25 турі УПЛ
Вчора 20:51 482
Визначилися номінанти премії "Найкращі спортивні медіа України 2020"
Вчора 15:23 303
Зінченко - у команді тижні Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Вчора 14:23 769
Сокіл підписав воротаря збірної України
Вчора 12:55 488
Блохіну сказав, що на поле не вийду. Олександр Рикун розповів про незручні випадки, в які потрапляв
Вчора 09:22 7001
Блоги
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:59 434
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:36 1015
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
04.05.2021 23:58 2928
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:17 3163
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:07 4272
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:59 1405
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:52 17877 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:55 735
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:24 573 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:14 686
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тренер Миная відмовився пояснити скандал навколо матчу з Шахтарем

Вчора 22:25 1054 0
Микола Цимбал прокоментував матч з Шахтарем
Тренер Миная відмовився пояснити скандал навколо матчу з Шахтарем
#Минай, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Миная Микола Цимбал не зміг пояснити подій перед матчем з Шахтарем.

Про це розповів сам український спеціаліст в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Що сталося перед матчем? Я б хотів говорити лише про те, що було безпосередньо на полі. Керівництво виступить з офіційною позицією щодо ситуації. Я займався підготовкою команди.

Актуально: Минай - Шахтар 0:4. Відео голів

Як підбирав склад? Він був відомий заздалегідь. Ми мали теоретичні заняття, серйозно готувались. Розуміли, що ключова гра чемпіонату. Дякую хлопцям, що віддавались. Дякую кожному, хто вийшов. Вітаю Шахтар із заслуженою перемогою, вони на клас вищі.

У нас великий лазарет. Це ще один повноцінний склад, я на них розраховую. У підтрибунному приміщенні була коротка розминка. На жаль, не було часу провести її на полі. Футболісти, медичний штаб, масажисти готувались до поєдинку.

Чому так багато пропущених м'ячів? Нам потрібні були очки. За рахунку 1:0 почали вище підніматися, ризикувати. У нас були хороші передумови, щоб забити, але не вистачало завершення атак. Гравці Шахтаря скористалися зонами, і внаслідок цього забивали", – резюмував Цимбал.

Нагадаємо, Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ.

Коментарі ()