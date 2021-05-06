Гравці Миная все розуміють – журналіст

Журналіст Володимир Звєров пояснив скандальну ситуацію в Минаї.

Про це розповів сам журналіст

"Сьогодні дійшло до того, що після обіду низка контор познімали матч з лінії. Букмекери – не ідіоти. Нам треба розуміти, що ці люди дуже багато знають і розуміють.

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Наскільки мені відомо минулого тижня були збори, де гравцям оголосили, що якщо клуб вилітає, жодної Першій ліги не буде, клубу просто не буде. Немає сенсу грати.

Зверніть увагу, Шиндер відразу поїхав. Почалися травми у Нурієва, Кожанова, Мілевського сьогодні не було в заявці. Вони все розуміють, вже всі все розуміють", – сказав Звєров.