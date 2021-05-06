Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла розписала мирову з чернігівською Десною в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 05 травня
Голи: 1:0 - 18 Тіль, 1:1 - 54 Гітченко
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач
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Десна: Паст, Тамм, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гітченко, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля, Дегтярьов (Безбородько, 46)
Попередження: Якубу (62), Сапай (90) - Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93)
Вилучення: Якубу (86, друга жовта картка)
Нагадаємо, Зоря гарантувала бронзу УПЛ.