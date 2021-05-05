Рябоконь: Нічия не влаштувала ні Десну, ні Ворсклу

Джерело - footballua.tv.
Нічия Десни та Ворскли у матчі 25-го туру УПЛ не влаштувала обидві команди.
Про це розповів головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.
"Обидві команди хотіли виграти, доклали максимум зусиль. Нічия, напевно, не влаштувала ні Десну, ні Ворсклу. У нас не все виходило, особливо в першому таймі. У другому таймі перебудувалися і мали перевагу в швидкості.
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Все вирішиться в заключному турі. Одні нерви зараз. І минулий матч, і зараз", - сказав Рябоконь.
Обидві команди набрали по 38 очок і продовжують боротьбу за зону єврокубків.