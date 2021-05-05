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Луческу назвав причину відсутності Супряги

Сьогодні 21:57 935 0
Мірча Луческу прокоментував не вихід Владислава Супряги у матчі проти Маріуполя
Луческу назвав причину відсутності Супряги
#Динамо, #Супряга, #Луческу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив, чому не випусти на поле нападника Владислава Супрягу.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

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"Чому не вийшов Суппряга? Якби я міг, то випустив би всіх 20 футболістів. Але, на жаль, у нас лише п'ять замін, тим паче після вилучення де Пени було доволі складно робити заміни. Я намагався дати якомога більше ігрового часу тим гравцям, хто буде виступати за свої національні збірні на Євро, щоб вони підійшли до турніру в хорошій формі", - розповів Луческу.

Раніше, Луческу пояснив нічию з Маріуполем.

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