Луческу пояснив нічию з Маріуполем

Головний тренер Динамо Мірча Луческу підсумував нічию з Маріуполем (0:0) у 25-му турі УПЛ.

Про це розповів сам наставник киян.

"Результат, вважаю, по грі. Обидві команди створили не дуже багато моментів. Господарі поля були дуже мотивовані, це було видно й по тому, як вони боролися на полі, й за кількістю жовтих карток.

Водночас у них хороша команда, технічні гравці, які намагалися тримати м'яч внизу та будувати атаки через короткий пас. Повторюся, результат відповідає тій грі, яка була на полі. Після того, як чемпіонство було завойоване, складно мотивувати гравців. Звідси й така гра.

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Поле нове, але м'яч рухався досить непередбачувано. Особливо, коли воно було сухим, то гальмувало гру. Але я вітаю господарів із таким газоном, оскільки він буде триматися і в холодну пору року. Дуже важливо, що такі поля є і їх роблять в Україні", – розповів Луческу.