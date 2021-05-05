 Динамо - Маріуполь 0:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Маріуполь 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 16:57 471 0
Огляд матчу Динамо - Маріуполь
Динамо - Маріуполь 0:0. Огляд матчу
#Динамо, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо зіграло внічию з ФК Маріуполь.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
25 тур, 5 травня

Динамо - Маріуполь 0:0

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков (Олександр Караваєв 64), Віталій Миколенко, Олександр Тимчик (Томаш Кендзьора 64), Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 75), Артем Бєсєдін (Жерсон Родрігес 75)

ФК Маріуполь: Євген Гальчук, Сергій Чоботенко, Дмитро Топалов (Олександр Драмбаєв 82), Дмитро Мишньов, Кирило Меліченко (Максим Чех 46), Сергій Горбунов (Олексій Кащук 62), Артем Бондаренко, В'ячеслав Танковський (Микита Петерман 70), Марк Мампассі, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев

Попередження: Карлос Де Піна 11, Карлос Де Піна 51, Віталій Буяльський 71 - Сергій Горбунов 20, В'ячеслав Танковський 29, Дмитро Топалов 55, Дмитро Мишньов 68, Микита Петерман 73, Марк Мампассі 80

Вилучення: Карлос Де Пена 51

Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ.

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