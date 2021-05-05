Маркевич оцінив нічию з Динамо

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив нічийний результат матчу 25-го туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Коментар по сьогоднішній грі буде коротким. З огляду на те, що від останньої нашої гри не пройшло навіть трьох днів, ми вирішили зіграти від оборони і велику увагу приділили організації нашої гри. Було зрозуміло, що нам пресингувати чемпіона України буде складно. І загалом в першому таймі це дало результат. У нас були моменти. Можна було забивати, але десь фортуна від нас відвернулася.

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У другому таймі, коли у нас стало на одного гравця більше, ми повинні були пресингувати. Це було б логічно. Але, на жаль, у нас не було сил. Андрій Кулаков попросив заміну на розминці. Сікан, Очеретько, Биков... У нас було багато втрат. Але добре, що взяли очко з чемпіонами. Не хочу применшувати заслуги Динамо, але вони сьогодні нічого не створили біля наших воріт. Це для нас дуже добре", - відзначив Маркевич.