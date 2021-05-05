Челсі - Реал 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Челсі здобуває упевнену перемогу та виходить до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Манчестер Сіті.

90' Заміна в Челсі: замість Гавецра на поле вийшов Жиру.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Вальверде дуже грубо зіграв у центрі поля. Ще одна жовта в гравця Реалу.

89' Заміна в складі Реалу: замість Азара на поле вийшов Маріано.

88' Подвійна заміна в Челсі: замість Аспілікуети та Маунта на поле вийшли Джеймс та Зієш.

87' Маунт грубо збив Мілітао у центрі поля. Жовта картка для англійського хавбека.

85' ГОООООЛ! Челсі подвоює рахунок! Канте перехопив м'яч у центрі поля, відпасував на Пулішича, який зробив паузу і виконав точну передачу на Маунта. Мейсон у боротьбі з Мілітао відправив м'яч у сітку.

83' Асенсіо намагався виконати навіс у штрафний майданчика, але Аспілікуета заблокував цю подачу.

81' Канте відпасовував на Пулічиша, який пробивав з-під захисника, але удар американця, пішов повз ворота.

79' Асенсіо підштовхнув Аспілікуету у центрі поля, штрафний для Челсі.

77' Пулішич знову по флангу пройшов і прострілював у центр, але Маунт трохи не дотягнувся до м'яча.

75' Заміна у складі Реалу: замість Каземіро на поле вийшов Родріго.

73' Сілва класно пробивав після подачу з кутового, але м'яч полетів повз ворота.

72' Кроос грубо у підкаті збив Пулішича за що отримав жовту картку.

71' Пулішич прорвався правим флангом і виконував навіс, але м'яч прилетів у руки Куртуа.

70' Канте чисто відібрав м'яч у Азара в центрі поля, проте арбітр помітив фол від французького хавбека.

68' Заміна від Тухеля: замість Вернера на поле вийшов Пулішич.

66' Вернер втікав у контратаку відпасовував на Канте, але француз не зміг переграти Куртуа. Бельгієць знову рятує Реал.

64' Подвійна заміна від Реалу: замість Менді та Вінісіуса на поле вийшли Вальверде та Асенсіо.

62' Начо збив Гаверца і почав з'ясовувати з ним відносини, суддя нагородив іспанця жовтою карткою.

61' Вінісіус класно прорвався у штрафний майданчик і виконував навіс, але захист Челсі грає надійно.

59' Гавецр виходив один на один з Куртуа, але Тібо дуже вчасно вийшов з воріт і врятував свою команду.

58' Каземіро виконував подачу в штрафний майданчик, але Менді вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

56' Активно намагається Реал пресингувати, проте це поки не приносить девідентів.

54' Маунт вийшов один на один з Куртуа, але трохи вище воріт англієць пробив.

52' Чілвелл виконав подачу у штрафний майданчик, Начо не встиг за Сілвою, який пробив головою трохи вище поперечини.

50' Пішла подача у штрафний майданчик, але оборонці Реалу вибили м'яч подалі.

49' Чілвелл намагався зміститися у центр, але Вінісіус збив англійця. Штрафний для Челсі.

47' Аспілікуета виконував подачу на Гаверца, Кай класно вистрибнув і пробив головою, але м'яч влучив у стійку.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Челсі мінімально переграє Реал і наразі крокує до фіналу ЛЧ.

42' Маунт змістився в штрафну площу з лівого краю, потім наблизився до центру і пробив по воротах, але м'яч рикошетом від Крооса виявився в руках Куртуа.

40' Жоржиньо на Чілвелла класно вирізав передачу, але англієць відпустив м'яч далеко від себе.

38' Крістіансен наступив на ногу Менді за що отримав "гірчичник".

36' Рамос дуже грубо відштовхнув Аспілікуету у штрафному майданчику за що отримав жовту картку.

34' Бензема після подачі класно головою пробивав, але Менді перевів м'яч на кутовий у фантастичному стрибку.

32' Каземіро у центрі поля сфолив проти Гаверца.

30' Рела продовжує контролювати м'яч, але до гостроти справа не доходить.

28' ГООООЛ! Челсі виходить вперед! Канте дійшов до штрафного майданчика і відпасував на Гаверца, Кай підсік м'яч над Куртуа і влучив у поперечину, благо відскік вийшов несильним, і Вернер, підстрибнувши, відправив ігровий снаряд у сітку головою.

26' Кроос виконував подачу з кутового, але гравці Челсі вибили м'яч подалі.

24' Бензема пробив з-за меж штрафного майданчику, але Менді у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

22' Вінісіус виконував подачу на Бензему, француз завалився в штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

20' Модрич видавав класну розрізну передачу на Вінісіуса, але Рюдігер вчасно вийшов і перехопив м'яч.

18' Гол забив Вернер після прострілу Чілвела, але судя зафіксував офсайд у німецького форварда.

17' Модрич пробив з-за меж штрафного майданчика, але цей удар став легкою здобичю для Менді.

16' Вернер прорвався до штрафного майданчика і виконував простріл, але Гаверц порушив правила у боротьбі з Начо.

14' Буде штрафний удар для Челсі на лівому фланзі. Каземіро не встиг за Чілвеллом і був змушений фолити.

13' Маунт прорвався до штрафного майданчика і виконував простріл, але Куртуа ногою заблокував цей простріл.

12' Рюдігер потужно пробивав з дальньої дистанції, але Куртуа впорався з цим пострілом.

11' Продовжує Реал володіти ініціативою, проте до ударів мадридці не доходять.

9' Кроос зважився на дальній удар, але м'яч прилетів точно у руки Менді.

7' Гаверц врізався у Начо у центрі поля, ще один стандарт для "вершкових".

5' Пішла подача у штрафний майданчик, але захисники Челсі вибили м'яч подалі.

4' Канте грубо зіграв проти Крооса на лівому фланзі, суддя зафіксував штрафний.

3' Контролює м'яч Реал на перших хвилинах, проте до атак справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів Челсі прийматиме Реал.

Матч відбудеться у середу, 5 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.