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Леоненко назвав винного у травмі Каргбо

Вчора 22:55 954 0
Віктор Леоненко прокоментував травму Ібрагіма Каргбо
Леоненко назвав винного у травмі Каргбо
#Каргбо, #Олімпік, #Зоря

Джерело - footballua.tv.

Форвард Олімпіка Ібрагім Каргбо сам винен у своїй травмі, коли гравець зіткнувся з воротарем Зорі Ніколою Васілем.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.

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"Голкіпер в цьому епізоді грає головою. Куди йому дівати ноги, якщо нападник не бачить поля? Воротар грає головою. Природно, що у нього ноги ззаду. Нападник біжить вперед, нічого не бачить, не зупиняється. Травма страшна, нехай відновлюється швидше, але тут винен Каргбо.

Голкіпер перший на м'ячі. Навіть Абу Хана бачив, що Василь буде першим на м'ячі і зупиняється", - сказав Леоненко.

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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