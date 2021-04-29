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Калитвинцев: У Каргбо перелом великої та малої гомілкової кістки

Сьогодні 10:28 368 0
Юрій Калитвинцев.прокоментував травму Ібрагіма Каргбо
Калитвинцев: У Каргбо перелом великої та малої гомілкової кістки
#Олімпік, #Каргбо

Джерело - olimpik.com.ua.

Форварда Олімпіка Ібрагіма Каргбо травмувався у матчі проти Зорі.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Юрій Калитвинцев.

"Гра це гра, результат - це результат, але здоров'я перш за все. У Каргбо перелом і великої та малої гомілкової кісток, як мені сказали. Відправляємо його в Київ на операцію. Осад залишився. Нічого там умисного не було, два гравці боролися. Підлості ніякої не було.

Вилучення? Спірний м'яч, динаміка. Не хочеться розбирати, але найголовніше, що підлості з боку Васіля не було", - відзначив Калитвинцев.

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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