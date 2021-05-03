Зорю влітку можуть покинути чотири футболісти - журналіст

Зоря після завершення сезону може втратити чотирьох футболістів.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"Зоря влітку може втратити аж чотирьох футболістів основи. Васіль має домовленість із німецьким Санкт-Паулі, Абу Ханна нібито уже підписав попередній контракт з Легією.

В Польщу як вільні агенти можуть переїхати і Юрченко та Іванісеня, який ще має пропозиції з Туреччини та Іспанії", - розповів Бурбас.