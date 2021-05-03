 Зорю влітку можуть покинути чотири футболісти - журналіст | Футбол | Champion.com.ua
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Зорю влітку можуть покинути чотири футболісти - журналіст

Сьогодні 20:29 826 0
Зоря може втратити важливих гравців
Зорю влітку можуть покинути чотири футболісти - журналіст
#Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря після завершення сезону може втратити чотирьох футболістів.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"Зоря влітку може втратити аж чотирьох футболістів основи. Васіль має домовленість із німецьким Санкт-Паулі, Абу Ханна нібито уже підписав попередній контракт з Легією.

В Польщу як вільні агенти можуть переїхати і Юрченко та Іванісеня, який ще має пропозиції з Туреччини та Іспанії", - розповів Бурбас.

Раніше, голкіпер Зорі отримав травму на тренуванні команди.

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