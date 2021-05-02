Джерело - Чемпіон.
Зоря приймала Минай у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 2 травня
Гол: 1:0 - 81 Кочергін
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Кабаєв(Іванісеня 79), Аллахяр(Шахаб 83), Гладкий
Запасні: Рибак, Руфаті, Циганікс, Іванісеня, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб, Громов
Минай: Попович, Пиняшко(Бойко 57), Петрусенко, Багайоко, Ткачук, Ахмедзаде(Одуеньї 46), Лопирьонок, Хахльов, Маємбе, Малепе, Матіч
Запасні: Каніболоцький, Бойко, Саків, Одуеньї, Книш, Сніжко, Чушенко, Мілевський
Жовті картки: Гладкий(1), Фаворов(20), Пиняшко(43), Назарина(49), Аллахяр(63), Петрусенко(71), Кабаєв(77), Ткачук(88), Книш(90+3)
Раніше Рух здолав Олександрію.