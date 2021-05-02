 Зоря - Минай 1:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Минай 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:42 343 0
Єдиний гол у матчі забив Кочергін
Зоря - Минай 1:0. Огляд матчу
#Зоря, #УПЛ, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Зоря приймала Минай у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 2 травня

Зоря - Минай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Кочергін

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Кабаєв(Іванісеня 79), Аллахяр(Шахаб 83), Гладкий

Запасні: Рибак, Руфаті, Циганікс, Іванісеня, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб, Громов

Минай: Попович, Пиняшко(Бойко 57), Петрусенко, Багайоко, Ткачук, Ахмедзаде(Одуеньї 46), Лопирьонок, Хахльов, Маємбе, Малепе, Матіч

Запасні: Каніболоцький, Бойко, Саків, Одуеньї, Книш, Сніжко, Чушенко, Мілевський

Жовті картки: Гладкий(1), Фаворов(20), Пиняшко(43), Назарина(49), Аллахяр(63), Петрусенко(71), Кабаєв(77), Ткачук(88), Книш(90+3)

Раніше Рух здолав Олександрію.

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