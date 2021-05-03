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Голкіпер Зорі отримав травму на тренуванні команди

Сьогодні 19:53 56 0
Голкіпер Зорі травмувався під час тренування команди
Голкіпер Зорі отримав травму на тренуванні команди
#Зоря, #Скрипник, #Шевченко

Джерело - zarya-lugansk.com.

Воротар Зорі Микита Шевченко травмувався під час тренування команди. Лікарі діагностували у нього струс мозку і перелом носа.

Про це розповів наставник луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Сподіваємося лише на краще. Струс плюс перелом носа отримав Микита. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення", - розповів Скрипник.

У нинішньому сезоні голкіпер провів 15 матчів за Зорю у всіх турнірах, в яких пропустив 20 м'ячів.

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