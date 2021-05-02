 Рух - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Олександрія 2:1. Огляд матчу

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Господарі святкували вольову перемогу
Рух - Олександрія 2:1. Огляд матчу
#Рух, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру УПЛ львівський Рух приймав Олександрію. 

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 2 травня

Рух (Львів) - Олександрія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Третьяков, 1:1 - 53 Притула, 2:1 - 54 Бойчук

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук, Максим Білий (Давид Зец 85), Мілош Стаменковіч, Андрій Борячук, Андрій Кухарук (Остап Притула 32), Роман Карасюк (Ярослав Мартинюк 32)

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Кирило Ковалець, Максим Третьяков (Іван Калюжний 78), Денис Мірошниченко, Павло Пашаєв (Богдан Мишенко 46), Дмитро Шастал (Денис Устименко 58), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух (Тимур Стецьков 67), Валерій Бондаренко (Олександр Мельник 58), Каспарс Дубра

Попередження: Ярослав Мартинюк 38.

Нагадаємо, Рух у більшості не зміг здолати Львів у перенесеному матчі УПЛ.

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