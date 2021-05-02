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Рух здолав Олександрію у 24 турі УПЛ

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Рух здолав Олександрію у 24 турі УПЛ
#Рух, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру УПЛ львівський Рух приймав Олександрію.

На 15-ій хвилині матчі Третьяков вивів вперед Олександрію. Перед перервою Федорчук забив гол, але через положення поза грою взяття воріт було скасовано. У другому таймі матчу львівська команда змогла досить швидко забити два голи. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Руху.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 2 травня

Рух (Львів) - Олександрія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Третьяков, 1:1 - 53 Притула, 2:1 - 54 Бойчук

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук, Максим Білий (Давид Зец 85), Мілош Стаменковіч, Андрій Борячук, Андрій Кухарук (Остап Притула 32), Роман Карасюк (Ярослав Мартинюк 32)

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Кирило Ковалець, Максим Третьяков (Іван Калюжний 78), Денис Мірошниченко, Павло Пашаєв (Богдан Мишенко 46), Дмитро Шастал (Денис Устименко 58), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух (Тимур Стецьков 67), Валерій Бондаренко (Олександр Мельник 58), Каспарс Дубра

Попередження: Ярослав Мартинюк 38.

Нагадаємо, Рух у більшості не зміг здолати Львів у перенесеному матчі УПЛ.

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