 Львівське дербі у перенесеному матчі УПЛ завершилося внічию | Футбол | Champion.com.ua
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Рух у більшості не зміг здолати Львів у перенесеному матчі УПЛ
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Рух у більшості не зміг здолати Львів у перенесеному матчі УПЛ

Сьогодні 20:52 278 0
З 56-ої хвилини матчу Львів грав у меншості
Рух у більшості не зміг здолати Львів у перенесеному матчі УПЛ
#Рух, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги Львів зустрічався з Рухом.

У першому таймі матчу Ернест вивів вперед Львів. Після перерви Рух завдяки голу Кондракова з пенальті зрівняв рахунок. Далі через чотири хвилини Львів залишився у меншості - червону картку отримав Маруан. 

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
18 тур, 28 квітня

Львів - Рух 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Ернест, 1:1 - 53 Кондраков (пен)

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Алваро Тавареш (Борис Крушинський 62), Ренан Абнер до Кармо де Олівейра (Назарій Нич 67), Олександр Романчук, Фране Чіряк (Іван Брікнер 81), Андрій Бусько, Артур Ременяк (Іван Лобай 67), Ернест Антві (Дмитро Семенів 81), Максим Грисьо, Маруан Міхобі

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Юрій Климчук (Василь Руніч 76), Остап Притула (Данило Кондраков 46), Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Максим Білий, Мілош Стаменковіч, Андрій Борячук, Андрій Кухарук, Роман Карасюк (Валерій Федорчук 46)

Попередження: Маруан Міхобі 9, Ернест Антві 21, Алваро Тавареш 55, Маруан Міхобі 57 - Данило Кондраков 90+3

Вилучення: Маруан Міхобі 57

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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