 Шахтар - Дніпро-1 2:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Дніпро-1 2:1. Відеоогляд матчу

Сьогодні 20:27 687 0
"Гірники" упевнено перемогли у першій половині з рахунком 2:0
Шахтар - Дніпро-1 2:1. Відеоогляд матчу
#Шахтар, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Дніпром-1 у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги. 

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 1 травня

Шахтар - Дніпро-1 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Дентіньйо, 2:0 - 41 Тете, 2:1 - 90+4 Хобленко

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Степаненко, Майкон(Антоніо 87), Патрік(Судаков 84), Тете, Соломон(Фернандо 78), Дентіньйо(Болбат 87)

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Корнієнко, Судаков, Мудрик, Фернандо, Антоніо, В'юнник

Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Батагов(Білл 61), Ді Франко, Булеца, Чуже, Когут(Ярмолюк 75), Довбик

Запасні: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуріков, Хобленко, Гонсалвез, Білл, Ярмолюк

Жовті картки: Тейлор(30), Ді Франко(30), Когут(45), Додо(55), Ярмолюк(90+1)

Раніше Десна зіграла внічию з Колосом.

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