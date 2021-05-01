Шахтар мінімально переміг Дніпро-1 у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув мінімальну перемогу над Дніпром-1 у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
"Гірники" упевнено перемогли у першій половині з рахунком 2:0, а наприкінці поєдинку Олексій Хобленко відіграв один м'яч.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 1 травня
Шахтар - Дніпро-1 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 24 Дентіньйо, 2:0 - 41 Тете, 2:1 - 90+4 Хобленко
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Степаненко, Майкон(Антоніо 87), Патрік(Судаков 84), Тете, Соломон(Фернандо 78), Дентіньйо(Болбат 87)
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Корнієнко, Судаков, Мудрик, Фернандо, Антоніо, В'юнник
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Батагов(Білл 61), Ді Франко, Булеца, Чуже, Когут(Ярмолюк 75), Довбик
Запасні: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуріков, Хобленко, Гонсалвез, Білл, Ярмолюк
Жовті картки: Тейлор(30), Ді Франко(30), Когут(45), Додо(55), Ярмолюк(90+1)