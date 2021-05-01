Десна зіграла внічию з Колосом у 24 турі УПЛ

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Десна у 24 турі УПЛ вдома зіграла внічию з Колосом.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Відзначимо, що Десна догравала матч у меншості, на 67-й хвилині другу жовту картку отримав півзахисник Владислав Огіря.

Чемпіонат України - УПЛ

24 тур, 01 травня

Десна - Колос 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Петров, 0:2 - 52 Чурко, 1:2 - 59 Калитвинцев, 2:2 - 84 Кравченко (автогол)

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Віталій Єрмаков, Владислав Огіря, Андрій Домбровський (Єгор Картушов 46), Владислав Калітвінцев, Денис Безбородько, Артем Сухоцький (Андрій Мостовий 74), Олексій Гуцуляк (Максим Дегтярьов 81), Юхим Конопля, Максим Імереков (Андрій Гітченко 46)

Колос: Владислав Кучерук, Кирило Петров, Володимир Лисенко, Деніс Антюх, Вадим Мілько (Павло Оріховський 80), Олександр Чорноморець, Денис Костишин (Євген Смирний 63), В'ячеслав Чурко (Олег Ільїн 79), Євген Новак, Микіта Кравченко, Андрій Богданов (Євген Задоя 70)

Попередження: Юхим Конопля 45+1, Владислав Огіря 47, Владислав Огіря 66 - Андрій Богданов 27, Кирило Петров 48, Олександр Чррноморець 58, В'ячеслав Чурко 63, Владислав Кучерук 82

Вилучення: Владислав Огіря 66