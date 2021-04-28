 Олімпік - Зоря 2:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік - Зоря 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:55 322 0
На хід гри вплинуло вилучення голкіпера Зорі
Олімпік - Зоря 2:1. Огляд матчу
#Олімпік, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Олімпік переграв луганську Зорю.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
10 тур, 28 квітня

Олімпік - Зоря 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Бабенко, 2:0 - 71 Тейшейра, 2:1 - 90+2 Сайядманеш

Олімпік: Кичак - Пасіч, Векляк, Драме, Лебеденко - Таллес, Бабенко, Політило, Тейшейра - Нкенг, Каргбо (Чогадзе 35)

Зоря: Васіль - Руфаті, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс - Цвек (Назарина 56) - Хомченовський (Кабан 56), Кочергін, Луньов (Шевченко 35) - Громов, Шахаб

Попередження: Каргбо 17, Таллес 44, Бабенко 45+4, Векляк 48 - Хомченовський 45+4

Вилучення: Васіль 32

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