Калитвинцев оцінив перемогу над Зорею

Головний тренер Олімпіка Юрій Калитвинцев виділив важливість перемоги над Зорею.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Календар є календар, але Зорі було складніше, адже у них Кубок був, додатковий час. У минулому матчі з Зорею ми могли щось зачепити, і зараз ми налаштовувалися на успіх. Не можу сказати, що перемога закономірна, але вона закономірна в плані рахунку на табло, де 2:1 на нашу користь. Ми давно не вигравали, але в кінці був страх втратити цю перемогу. Пішли з останнього місця, проте не заспокоюємось.

Нічого не буде вартувати перемога, якщо всі інші матчі програємо. А виграємо ми не так часто. Зараз хлопці ще порадіють, а потім підготовка", - сказав Калитвинцев.