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Гравець збірної України повернеться у Динамо

Сьогодні 12:12 727 0
Артем Шабанов повернеться у Динамо
Гравець збірної України повернеться у Динамо
#Шабанов, #Динамо, #Легія

Джерело - espreso.tv.

Український захисник Артем Шабанов після завершення нинішнього сезону повернеться із оренди у польській Легії до Динамо.

Про це повідомляє Legia.net.

Легія після піврічної оренди не викуповуватиме Артема Шабанова у Динамо, оскільки не має на це достатньо коштів.

Актуально: Шабанов: Сезон завершено

Центральний захисник перейшов до варшавського клубу в лютому та зіграв у Польщі в 7 матчах. Наразі він травмувався та вибув до кінця сезону.

На рахунку 29-річного Артем Шабанова 2 матчі у складі збірної України. За оцінкою Transfrmarkt його вартість складає 1,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Легія викупить у Динамо травмованого Шабанова.

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