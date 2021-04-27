Гравець збірної України повернеться у Динамо

Артем Шабанов повернеться у Динамо

Український захисник Артем Шабанов після завершення нинішнього сезону повернеться із оренди у польській Легії до Динамо.

Про це повідомляє Legia.net.

Легія після піврічної оренди не викуповуватиме Артема Шабанова у Динамо, оскільки не має на це достатньо коштів.

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Центральний захисник перейшов до варшавського клубу в лютому та зіграв у Польщі в 7 матчах. Наразі він травмувався та вибув до кінця сезону.

На рахунку 29-річного Артем Шабанова 2 матчі у складі збірної України. За оцінкою Transfrmarkt його вартість складає 1,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Легія викупить у Динамо травмованого Шабанова.