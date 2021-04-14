Легія викупить у Динамо травмованого Шабанова

Центральний захисник Легії Артем Шабанов, права на якого належать київському Динамо, в літнє трансферне вікно стане гравцем польського клубу.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Не дивлячись на отриману Артемом Шабановим серйозну травму, причин турбуватися у нього немає. Легія залишилася задоволена весняною частиною сезону, проведеною українцем у Варшаві. Днями вступлять в справу переговорники обох клубів. Мета проста - перехід Артема в Легію на постійній основі.

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У момент відходу в оренду і надання полякам опції викупу, клаусула, виставлена ​​керівництвом Динамо становила 1,8 млн євро. Цілком ймовірно, що ця сума буде злегка зменшена і влітку повноцінний контракт Шабанова таки відбудеться.

На користь цієї версії - налагодження хороших ділових контактів між двома клубами. Влітку в варшавську оренду перейде ще один молодий гравець киян", - йдеться в повідомленні.