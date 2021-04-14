Артем Шабанов прокоментував свою травму

Джерело - Чемпіон.

Захисник Легії Артем Шабанов отримав важку травму у матчі 24-го туру чемпіонату Польщі проти Леха.

Про це розповів сам футболіст.

Важливо: Шабанов отримав травму у матчі чемпіонату Польщі

"Сезон завершено", – розповів Шабанов.

Лікарі діагностували у гравця розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу. Футболіст може пропустити 4-6 тижнів.

Нагадаємо, Шабанов перебрався до Легії у лютому на правах оренди і встиг добре себе зарекомендувати, зігравши 8 поєдинків за польський клуб. Контракт українця належить київському Динамо.