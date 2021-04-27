Реал - Челсі 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Реал та Челсі розписали мирову в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

90' Джеймс виконував подачу з правого флангу, але м'яч пішов за межі поля.

90' Заміна у складі Реалу: замість Каріма Бензема на поле вийшов Родріго.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу, але вже майже хвилина пішла на медичну допомогу Рюдігеру.

90' Рюдігер втікав у контратаку, але Одріосола збив його. Жовта картка для іспанця.

89' Класну подачу виконував Кроос, але Варан влучив у Чілвелла, від якого м'яч пішов на кутовий.

88' Кроос наважився на удар з дальньої дистанції, але м'яч від рикошета пішов на кутовий.

87' Контролює м'яч Реал, але без особливих просувань вперед.

85' Азар навіс виконував у штрафний майданчик, але Крістіансен вибив м'яч подалі від своїх воріт.

83' Канте прорвався до штрафного майданчика Реалу і навішував у центр, але Мілітао зміг вибити м'яч подалі.

81' Каземіро жорстко зіграв проти Зієша, але бразилець влучив у м'яч, тому фолу не буде.

79' Зієш пробивав, але Куртуа зміг без проблем впоратися з цим пострілом.

78' Варан збив Хавертца перед штрафним майданчиком Реала. Небезпечний штрафний для Челсі і жовта для французького захисника.

76' Подвійна заміна від Реала: замість Карвахаля та Марсело на поле вийшли Одріосола та Асенсіо.

74' Зієш виконував подачу в штрафний майданчик, м'яч зрізався у ворота, але Куртуа забрав м'яч у руки.

72' Хавертц вирізав на Зієша в штрафний майданчик, Реала, але Мілітао встиг підстрахувати своїх партнерів.

70' Довго свою атаку будував Челсі, але до удару справа так і не дійшла.

68' Маунт пробивав з-за меж штрафного майданчику, але влучив у спину Варана.

67' Потрійна заміна від Томаса Тухеля: замість Пулішича, Вернера та Аспілікуети на поле вийшли Зієш, Хавертц та Джеймс.

66' Заміна в складі Реалу: замість Вінісіуса Жуніора на поле вийшов Еден Азар.

65' Марсело зірвав контратаку Челсі за що отримав жовту картку.

63' Вінісіус виконував подачу у штрафний майданчик, але засильним вийшов цей навіс.

61' Пішла подача у штрафний майданчик Реалу зі штрафного, але "вершкові" відбилися.

60' Кроос зривав контратаку і чіпляв Канте, за що отримав жовту картку.

58' Реал контролює тепер м'яч на своїй половині поля, але не вдається мадридцям вийти з власної половини поля.

56' Рюдігер робив закидання на Чілвелла, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

55' Модрич намагався вирізати пас у штрафний майданчик Челсі, але Сілва упевнено перехопив м'яч.

54' Марсело намагався вирізати на Бензема, але передача вийшла засильною і француз наздогнав м'яч біля кутового прапорця.

52' Контролює м'яч Челсі, але поки не можуть "пенсіонери" пройти оборону Реала.

50' Бензема пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.

49' Розіграли "аристократи" кутовий, але подача Маунта вийшла невдалою.

48' Канте віддавав на Вернера, той пробивав по воротах з меж штрафного, але влучив він у Мілітао. Кутовий для Челсі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Досить яскраву гру ми побачили від обох команд, але Челсі вже виконав завдання мінімум - гол на виїзді.

43' Модрич намагався вирізати діагональ на Кроса, але м'яч засильно полетів і вийшов за межі поля.

41' Сильна злива зараз у Мадриді, трохи сповільнюють погодні умови темп гри.

39' Пулішич зірвав контратаку, збивши Марсело. Жовта картка для американського вінгера.

38' Сілва пробивав з дуже дальньої дистанції, але від ноги Крооса м'яч полетів на кутовий.

36' Пулішич виконував навіс на Вернера, але м'яч лише трохи зачепив голову німця і полетів далі.

35' Мілітао підкотився під Маунта, але свисток арбітра промовчав. У м'яч зіграв бразилець.

33' Кроос намагався обвідним ударом забити з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пройшов трохи повз ворота.

32' Пішла подача з корнера, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

31' Маунт навішував, але влучив у живіт Каземіро. Бразилець на газоні, а от Челсі заробив кутовий.

29' ГОООООЛ! Реал зрівнює рахунок! Реал розігрував кутовий: Кроос віддав на Модрича, той відпасував на Марсело, який навішував у штрафний майданчик. Каземіро скинув м'яч на Мілітао, той продовжив на Бензема, який з розвороту пробив точно під поперечину.

27' Вінісіус досить грубо зіграв проти Пулішича, на чужій половині поля. Арбітр нагородив бразильця жовтою карткою.

26' Маунт намагався розгорнути контратаку, але виконуючи крос влучив у арбітра.

25' Пулішич прострілював на Чілвела, але удар Бена виявився трохи неточним.

23' Бензема обігрався з Вінісіусом і пробив з-за меж штрафного майданчику, але м'яч від стійки пішов за межі поля

21' Пулішич віддавав пас вперед на Вернера, але німець не зміг наздогнати м'яч.

19' Кроос виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Менді.

17' Невдало розігрли корнер, лондонці, але досить швидко гравці Челсі повернули м'яч собі.

16' Мілітао повертався в оборону і головою вибив м'яч на кутовий.

14' ГОООООЛ! Челсі виходить вперед! Пулішич прийняв м'яч на лівому фланзі, перед воротами суперника. Класно змістився в центр, обіграв воротаря, після чого пробив точно по центру воріт, повз Варана!

13' Подавав Маунт з кутового, але Варан вибив м'яч подалі від своїх воріт.

11' Аспілікуета виконував простріл у штрафний майданчик, але Вернер не дотягнувся до м'яча.

9' Маунт пробивав по воротах Реалу, м'яч рикошетом відлетів до Пулішича, який скинув на Вернера, але Тімо впритул пробив у Куртуа!

8' Вернер підштовхнув Каземіро на власній половині поля, штрафний удар для Реалу.

7' Жоржиньо виконував діагональ у штрафний майданчик Реалу, але м'яч прилетів у руки Куртуа.

6' Мілітао ззаду в'їхав по ногах Маунту, але арбітр обмежився усним попередженням.

4' Канте прикривав м'яч корпусом, але Каземіро зміг відібрати м'яч у француза.

2' Контролює м'яч Реал на преших хвилинх, проте до загострень поки справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд:

У півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме лондонський Челсі.

Матч відбудеться у вівторок, 27 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.