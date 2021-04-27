Реал - Челсі 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
33' Кроос намагався обвідним ударом забити з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пройшов трохи повз ворота.
32' Пішла подача з корнера, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
31' Маунт навішував, але влучив у живіт Каземіро. Бразилець на газоні, а от Челсі заробив кутовий.
29' ГОООООЛ! Реал зрівнює рахунок! Реал розігрував кутовий: Кроос віддав на Модрича, той відпасував на Марсело, який навішував у штрафний майданчик. Каземіро скинув м'яч на Мілітао, той продовжив на Бензема, який з розвороту пробив точно під поперечину.
27' Вінісіус досить грубо зіграв проти Пулішича, на чужій половині поля. Арбітр нагородив бразильця жовтою карткою.
26' Маунт намагався розгорнути контратаку, але виконуючи крос влучив у арбітра.
25' Пулішич прострілював на Чілвела, але удар Бена виявився трохи неточним.
23' Бензема обігрався з Вінісіусом і пробив з-за меж штрафного майданчику, але м'яч від стійки пішов за межі поля
21' Пулішич віддавав пас вперед на Вернера, але німець не зміг наздогнати м'яч.
19' Кроос виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Менді.
17' Невдало розігрли корнер, лондонці, але досить швидко гравці Челсі повернули м'яч собі.
16' Мілітао повертався в оборону і головою вибив м'яч на кутовий.
14' ГОООООЛ! Челсі виходить вперед! Пулішич прийняв м'яч на лівому фланзі, перед воротами суперника. Класно змістився в центр, обіграв воротаря, після чого пробив точно по центру воріт, повз Варана!
13' Подавав Маунт з кутового, але Варан вибив м'яч подалі від своїх воріт.
11' Аспілікуета виконував простріл у штрафний майданчик, але Вернер не дотягнувся до м'яча.
9' Маунт пробивав по воротах Реалу, м'яч рикошетом відлетів до Пулішича, який скинув на Вернера, але Тімо впритул пробив у Куртуа!
8' Вернер підштовхнув Каземіро на власній половині поля, штрафний удар для Реалу.
7' Жоржиньо виконував діагональ у штрафний майданчик Реалу, але м'яч прилетів у руки Куртуа.
6' Мілітао ззаду в'їхав по ногах Маунту, але арбітр обмежився усним попередженням.
4' Канте прикривав м'яч корпусом, але Каземіро зміг відібрати м'яч у француза.
2' Контролює м'яч Реал на преших хвилинх, проте до загострень поки справа не доходить.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Команди виходять на поле!
Стали відомі стартові склади команд:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @ChelseaFC_Sp!@Liberbank | #UCL pic.twitter.com/hiRjOVhyLx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2021
Team news is in, Chelsea fans! 👀#RMACHE pic.twitter.com/4PTeenQOeP— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021
У півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме лондонський Челсі.
Матч відбудеться у вівторок, 27 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.