 Футбол 1 - Реал - Челси: смотреть онлайн матч 27.04.2021 Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Реал - Челсі 1:1. ОНЛАЙН
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Реал - Челсі 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:00 4731 0
Реал - Челсі 1:1. ОНЛАЙН
#Реал, #Челсі, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

33' Кроос намагався обвідним ударом забити з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пройшов трохи повз ворота.

32' Пішла подача з корнера, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

31' Маунт навішував, але влучив у живіт Каземіро. Бразилець на газоні, а от Челсі заробив кутовий.

29' ГОООООЛ! Реал зрівнює рахунок! Реал розігрував кутовий: Кроос віддав на Модрича, той відпасував на Марсело, який навішував у штрафний майданчик. Каземіро скинув м'яч на Мілітао, той продовжив на Бензема, який з розвороту пробив точно під поперечину.

27' Вінісіус досить грубо зіграв проти Пулішича, на чужій половині поля. Арбітр нагородив бразильця жовтою карткою.

26' Маунт намагався розгорнути контратаку, але виконуючи крос влучив у арбітра.

25' Пулішич прострілював на Чілвела, але удар Бена виявився трохи неточним.

23' Бензема обігрався з Вінісіусом і пробив з-за меж штрафного майданчику, але м'яч від стійки пішов за межі поля

21' Пулішич віддавав пас вперед на Вернера, але німець не зміг наздогнати м'яч.

19' Кроос виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Менді.

17' Невдало розігрли корнер, лондонці, але досить швидко гравці Челсі повернули м'яч собі.

16' Мілітао повертався в оборону і головою вибив м'яч на кутовий.

14' ГОООООЛ! Челсі виходить вперед! Пулішич прийняв м'яч на лівому фланзі, перед воротами суперника. Класно змістився в центр, обіграв воротаря, після чого пробив точно по центру воріт, повз Варана!

13' Подавав Маунт з кутового, але Варан вибив м'яч подалі від своїх воріт.

11' Аспілікуета виконував простріл у штрафний майданчик, але Вернер не дотягнувся до м'яча.

9' Маунт пробивав по воротах Реалу, м'яч рикошетом відлетів до Пулішича, який скинув на Вернера, але Тімо впритул пробив у Куртуа!

8' Вернер підштовхнув Каземіро на власній половині поля, штрафний удар для Реалу.

7' Жоржиньо виконував діагональ у штрафний майданчик Реалу, але м'яч прилетів у руки Куртуа.

6' Мілітао ззаду в'їхав по ногах Маунту, але арбітр обмежився усним попередженням.

4' Канте прикривав м'яч корпусом, але Каземіро зміг відібрати м'яч у француза.

2' Контролює м'яч Реал на преших хвилинх, проте до загострень поки справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд:

У півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме лондонський Челсі.

Матч відбудеться у вівторок, 27 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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