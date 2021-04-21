Київське Динамо впевнено розібралося з Агробізнесом у півфіналі Кубка України.

Але ультрас киян все одно були не задоволені, оскільки команду досі очолює колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу.

Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером

На цьому матчі ультрас почали вигукувати образливі слова на адресу румунського спеціаліста, але тренера підтримали як гравці Динамо, так і весь стадіон.

Сам тренер також не мовчав і кілька разів вступав у полеміку з уболівальниками.

"Ви не Динамо", - сказав Луческу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua