Тоттенгем зв'язувався з Саррі після звільнення Моурінью

Шпори хочуть запропонувати фахівцеві посаду головного тренера команди

Лондонський Тоттенгем зв'язувався з агентом Фалі Рамадану, який представляє інтереси італійського тренера Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуб пропонує 62-річному фахівцеві очолити команду з наступного сезону.

Нині переговори з Саррі ведуть кілька клубів Серії А, серед яких Рома. Саме робота в римському клубі є для тренера найкращим варіантом.

Відзначимо, що на цей час у тосканського тренера є контракт з Ювентусом, який діє до 2022 року. Туринці можуть розірвати його на рік раніше, якщо до кінця квітня виплатять Саррі 2,5 мільйона євро. При цьому Саррі не керує командою з серпня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Мауріціо Саррі відмовився очолювати Фіорентину.