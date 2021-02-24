Фіорентина запропонувала Саррі трирічний контракт

Наставник взяв час для роздумів

Джерело - Sport Arena.

Фіорентина і Маурісіо Саррі провели переговори, в ході яких клуб запропонував тренеру трирічний контракт по закінченню сезону.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.com.

Відзначається, що переговори між сторонами тривають. Італійський наставник взяв час на роздуми.

Нині фіалок очолює Чезаре Пранделлі, для якого це друге пришестя в команду. Він уже тренував Фіорентину з 2005 по 2010 рік. У нинішньому сезоні Фіорентина знаходиться на 14-му місці Серії А з 25 очками.

Раніше Саррі працював в Наполі, Челсі, Ювентусі, Емполі та інших клубах.

Нагадаємо, Фіорентина розгромила Спецію у 23 турі Серії А.