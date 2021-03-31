Італійський фахівець хоче повернутися в Серію А

Колишній головний тренер Челсі і Наполі Мауріціо Саррі незабаром може очолити Рому.

Про це повідомляє Calciomercato.

Фахівець буде готовий прийняти римський клуб у разі відставки нинішнього наставника вовків Паулу Фонсеки. Саррі вважає, що зможе з легкістю впровадити в команду свої тактичні ідеї.

Відзначається, що 62-річний тренер вже відмовив клубам з Франції і Туреччини. Також Саррі відхилив пропозицію очолити Фіорентину.

Нагадаємо, що фахівець перебуває без роботи після відходу з Ювентуса минулого літа.

Раніше повідомлялося, що Саррі може знову очолити Наполі.