Джерело - Чемпіон.
Колос зустрічався з Дніпро-1 у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 18 квітня
Голи: 1:0 - 27 Мілько, 1:1 - 43 Чуже
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Мілько, Богданов, Костишин(Смирний 72), Чурко, Лисенко(Антюх 85)
Запасні: Кучерук, Чорноморець, Ром, Нгамба, Оріховський, Смирний, Антюх, Ільїн, Ісаєнко
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов(Сваток 58), Дубінчак, Назаренко(Батагов 71), Ігнатенко, Цуріков(Булеца 65), Чуже, Когут, Хобленко(Ярмолюк 90)
Запасні: Махарадзе, Сваток, Адамюк, Булеца, Батагов, Гонсалвез, Білл, Сафронов, Ярмолюк
Жовті картки: Лисенко(62), Чурко(67), Золотов(70), Ігнатенко(75), Гавриш(86)
Нагадаємо, Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого.