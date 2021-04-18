Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь приймав донецький Олімпік у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
22 тур, 18 квітня
Маріуполь - Олімпік 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 5 Кулаков, 1:1 - 26 Нкенг(П)
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Кирюханцев, Мишньов, Танковський(Кащук 88), Топалов(Меліченко 83), Очеретько(Чех 46), Бондаренко(Горбунов 68), Кулаков
Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Мампассі, Сагуткін, Меліченко, Чех, Петерман, Кащук, Горбунов
Олімпік: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Таллес(Чогадзе 79), Пасіч, Тейшейра, Політило, Нкенг(Завійський 90), Каргбо
Запасні: Бетім, Векляк, Снурніцин, Завійський, Романовський, Чогадзе, Альваренга
Жовті картки: Драме(47), Бабенко(56), Кулаков(63)