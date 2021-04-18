 Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Редкач програв Прогрейсу технічним нокаутом
Сьогодні 07:25 1817
Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 141
Ферстапенн виграв Гран-Прі Емілії-Романьї
Сьогодні 18:13 152
Інгулець зіграв внічию з Рухом у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 1514
Матвієнко може перейти у Тоттенгем
Сьогодні 13:26 736
Ваншельбойм виграв турнір ITF у Казахстані
Сьогодні 12:25 864
Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем
Сьогодні 12:14 1823
Каштру: Відставка? Я готовий до всього
Сьогодні 10:44 1006
Прогрейс - Редкач: Відео спірного нокауту
Сьогодні 08:32 2848
Колос прийме Дніпро-1, Інгулець зіграє з Рухом: Матчі 22 туру УПЛ
Сьогодні 08:10 570
Блоги
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:05 1655
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:55 830
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 495
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 594 3
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:53 222
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 979
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1134
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1262
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10484 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1014
Прямі трансляції
Навколо спорту

Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ

Сьогодні 18:51 141 0
Поєдинок завершився з рахунком 1:1
Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ
#УПЛ, #Маріуполь, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь приймав донецький Олімпік у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
22 тур, 18 квітня

Маріуполь - Олімпік 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Кулаков, 1:1 - 26 Нкенг(П)

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Кирюханцев, Мишньов, Танковський(Кащук 88), Топалов(Меліченко 83), Очеретько(Чех 46), Бондаренко(Горбунов 68), Кулаков

Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Мампассі, Сагуткін, Меліченко, Чех, Петерман, Кащук, Горбунов

Олімпік: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Таллес(Чогадзе 79), Пасіч, Тейшейра, Політило, Нкенг(Завійський 90), Каргбо

Запасні: Бетім, Векляк, Снурніцин, Завійський, Романовський, Чогадзе, Альваренга

Жовті картки: Драме(47), Бабенко(56), Кулаков(63)

Раніше Інгулець зіграв внічию з Рухом.

Коментарі ()