 Колос та Дніпро-1 розписали мирову в 22 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Колос та Дніпро-1 розписали мирову в 22 турі УПЛ

Сьогодні 21:25 150 0
Команди обмінялися голами в першому таймі
Колос та Дніпро-1 розписали мирову в 22 турі УПЛ
#Колос, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос зустрічався з Дніпро-1 у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.

Команди розписали мирову з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 18 квітня

Колос - Дніпро-1 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 27 Мілько, 1:1 - 43 Чуже

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Мілько, Богданов, Костишин(Смирний 72), Чурко, Лисенко(Антюх 85)

Запасні: Кучерук, Чорноморець, Ром, Нгамба, Оріховський, Смирний, Антюх, Ільїн, Ісаєнко

Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов(Сваток 58), Дубінчак, Назаренко(Батагов 71), Ігнатенко, Цуріков(Булеца 65), Чуже, Когут, Хобленко(Ярмолюк 90)

Запасні: Махарадзе, Сваток, Адамюк, Булеца, Батагов, Гонсалвез, Білл, Сафронов, Ярмолюк

Жовті картки: Лисенко(62), Чурко(67), Золотов(70), Ігнатенко(75), Гавриш(86)

Нагадаємо, Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого.

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