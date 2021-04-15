УЄФА хоче змінити правило виїзного голу в єврокубках

В УЄФА готують зміни в матчах єврокубків

УЄФА веде консультації щодо змін у правило виїзного голу в європейських клубних турнірах.

Про це повідомляє The Telegraph.

Пропозицію Союзу європейських футбольних асоціацій вже підтримали провідні клуби. Голосування за внесення поправок до правил відбудеться 16 квітня на засіданні комітету УЄФА з проведення змагань.

Водночас пропозицію повністю відмовитися від правила виїзного гола було відкинуто. За інформацією джерела, за новими правилами, голи на виїзді будуть враховуватися тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме перевагу виїзного гола.

Згідно з чинним регламентом, при рівному рахунку у двоматчевому протистоянні в наступний раунд виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.