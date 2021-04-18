Прихильники Суперліги оголосять про створення турніру найближчим часом

Це пов'язано з тим, що УЄФА в понеділок може затвердити новий формат Ліги чемпіонів

Джерело - Marca.

Про створення європейської Суперліги можуть оголосити найближчим часом.

Про це повідомляє Marca.

Це пов'язано з тим, що УЄФА в понеділок, 19 квітня, може затвердити новий формат Ліги чемпіонів. У відповідь на це прихильники Суперліги на чолі з Реалом і МЮ мають намір оголосити про створення турніру.

Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенгем вже підписали контракт на участь у турнірі. ПСЖ, Баварія і Ювентус поки дистанціювалися від цього.

Нагадаємо, ФІФА не збирається визнавати Європейську Суперлігу.