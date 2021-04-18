 Прихильники Суперліги оголосять про створення турніру найближчим часом | Футбол | Champion.com.ua
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Прихильники Суперліги оголосять про створення турніру найближчим часом

Сьогодні 17:41 403 0
Це пов'язано з тим, що УЄФА в понеділок може затвердити новий формат Ліги чемпіонів
Прихильники Суперліги оголосять про створення турніру найближчим часом
#Суперліга, #УЄФА

Джерело - Marca.

Про створення європейської Суперліги можуть оголосити найближчим часом.

Про це повідомляє Marca.

Це пов'язано з тим, що УЄФА в понеділок, 19 квітня, може затвердити новий формат Ліги чемпіонів. У відповідь на це прихильники Суперліги на чолі з Реалом і МЮ мають намір оголосити про створення турніру.

Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенгем вже підписали контракт на участь у турнірі. ПСЖ, Баварія і Ювентус поки дистанціювалися від цього.

Нагадаємо, ФІФА не збирається визнавати Європейську Суперлігу.

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