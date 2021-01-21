ФІФА не збирається визнавати Європейську Суперлігу

У найближчі роки в світовому футболі можливий грандіозний розкол

ФІФА та її шість континентальних конфедерацій загрожують забороною на участь в міжнародних турнірах футболістам, які будуть виступати в пропонованій Європейської Суперлізі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Повідомлення про нові змагання з'явилися наприкінці 2020 року. Колишній президент Барселони Жозеп Бартомеу навіть сказав, що каталонський клуб збирається брати участь в новому змаганні.

Ідея Європейської Суперліги була категорично відкинута ФІФА і шістьма континентальними конфедераціями. У їх спільній заяві підтверджується, що єдиним турніром, який отримав офіційне визнання, є Клубний чемпіонат світу. Будь-якому гравцеві, який виступатиме у турнірі, що відколовся, буде заборонено брати участь в офіційних змаганнях.

У заяві йдеться: "У світлі недавніх спекуляцій ЗМІ про створення закритої Європейської Суперліги деякими європейськими клубами, ФІФА та шість конфедерацій ще раз хотіли б підтвердити і рішуче підкреслити, що таке змагання не буде визнано ні ФІФА, ні відповідною конфедерацією. Будь-який клуб або гравець, який бере участь в такому змаганні, як наслідок, не будуть допущений до участі в будь-якому змаганні, організованому ФІФА або її конфедераціями.

У заяві також сказано: "Універсальні принципи спортивних досягнень, солідарності, підвищення та пониження в класі є основою футбольної піраміди, яка забезпечує глобальний успіх футболу, і закріплені в статутах ФІФА та конфедерацій. Завдяки цим принципам футбол має довгу і успішну історію. Право участі в глобальних і континентальних змаганнях завжди має бути отримано на футбольному полі".

Свій підпис під цією заявою поставив президент ФІФА Джанні Інфантіно, а також його колеги з керівних органів європейського футболу (УЄФА), Конфедерації африканського футболу, Азіатської футбольної конфедерації, КОНКАКАФ (яка представляє країни Північної, Центральної Америки і Карибського басейну), Океанської конфедерації футболу і КОНМЕБОЛ (Південної Америки).

ФІФА підтримала розширений формат Клубного чемпіонату світу. Перший такий турнір мав відбутися в Китаї цього літа, але був перенесений на невизначений термін, щоб дозволити провести відкладені Євро-2020 і Кубок Америки.

Виступаючи на цьому тижні, виконавчий директор мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге сказав, що його клуб відхилить запрошення в Європейську Суперлігу, якщо воно буде зроблено.

Нагадаємо, колишній президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу в своїй прощальній промові в жовтні несподівано оголосив, що іспанський гранд має намір приєднатися до нової Європейської Суперліги. Тоді в ФІФА відповіли, що не знають про будь-які потенційні нові змагання, і повторили, що основна увага приділяється Клубному чемпіонату світу.