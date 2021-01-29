 УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах
Сьогодні 10:56 1242
Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 19:54 118 1
УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:24 759
Коваленко прибуде до Італії в найближчі години
Сьогодні 17:09 729
Прометей здобув третю перемогу у Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 16:56 376
Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи
Сьогодні 16:41 547
Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців
Сьогодні 16:24 684
Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ
Сьогодні 15:55 505
Коваленко стане гравцем Аталанти вже 1 лютого
Сьогодні 13:54 572
Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:03 783
Блоги
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:34 299
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:04 298
ПСЖ представив дивовижний комплект форми
ПСЖ представив дивовижний комплект форми Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:49 405
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:16 1168
Фото дня. Світоліна вийшла з карантину
Фото дня. Світоліна вийшла з карантину Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:45 974
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48 Валерій Ручка
27.01.2021 09:55 11055
Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт
Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт Valeriy Ruchka
26.01.2021 16:10 734
Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом
Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом Valeriy Ruchka
26.01.2021 15:36 840
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
26.01.2021 12:59 821
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням Valeriy Ruchka
26.01.2021 10:24 4923
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:11 Баскетбол БК Запоріжжя переграв Миколаїв у Суперлізі 0
19:54 Баскетбол Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА 118 1
19:39 Лижі Російська лижниця отримала жахливий перелом руки 199
19:24 Футбол УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів 759
19:09 Футбол Клейтон пропустить другий збір Динамо 459
18:54 Футбол Зоря переграла МФМ у контрольному матчі 358
18:40 Футбол Минай зіграв внічию з Олімпіком у контрольному матчі 455
18:34 Блог Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою 305
18:26 Футбол У Мартінеса і Горецки виявлений коронавірус 578
18:10 Теніс Марченко програв Бонзі у чвертьфіналі турніру у Франції 471
17:56 Футбол Олександрія програла Арді у контрольному матчі 605
17:39 Футбол Колос врятувався від поразки у контрольному матчі з Динамо 704
17:25 Хокей Чемпіонат світу-2021 з хокею відбудеться в одній країні 1596
17:09 Футбол Коваленко прибуде до Італії в найближчі години 729
17:04 Блог Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною 300
16:56 Баскетбол Прометей здобув третю перемогу у Кубку Європи ФІБА 376
16:41 Біатлон Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи 547
16:24 Футбол Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців 684
16:10 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн змішану естафету 810
15:55 Футбол Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ 505
15:49 Блог ПСЖ представив дивовижний комплект форми 406
15:40 Футбол Вест Гем - Ліверпуль: Де дивитися матч АПЛ 863
15:25 Баскетбол Литовський фахівець очолив Харківських Соколів 1046
15:10 Хокей. УХЛ Сокіл підписав контракт з колишнім форвардом Земгале 1432
15:00 Кіберспорт Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України 1018

УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів

Сьогодні 19:24 759 0
Загострюється протистояння з Суперлігою по футболу
УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів
#УЄФА, #ЛЧ

Джерело - sport.ua.

Останніми тижнями президент УЄФА Александер Чеферін активно розробляє ідею оновлення поточної Ліги чемпіонів під умовною назвою Супер Ліга чемпіонів.

Про це повідомляє AS.

УЄФА почав задумуватися про новий турнір після того, як всі гучніше почали обговорювати ідею формування Європейської Суперліги, куди увійшли б ТОП-клуби 5 провідних чемпіонатів. Цей турнір повинен замінити Лігу чемпіонів, що, звичайно, не подобається УЄФА.

Чеферін хоче реформувати турнір з 2023 або 2024 року і переконати багаті клуби, що це буде для них кращим варіантом, ніж Суперліга. Ідею підтримує ФІФА.

Інформації про новий формат поки немає, але, очевидно, що великі клуби повинні отримати більше матчів з ТОП-суперниками і більше грошей.

Раніше, в УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах.

Коментарі ()