УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів

Загострюється протистояння з Суперлігою по футболу

Останніми тижнями президент УЄФА Александер Чеферін активно розробляє ідею оновлення поточної Ліги чемпіонів під умовною назвою Супер Ліга чемпіонів.

Про це повідомляє AS.

УЄФА почав задумуватися про новий турнір після того, як всі гучніше почали обговорювати ідею формування Європейської Суперліги, куди увійшли б ТОП-клуби 5 провідних чемпіонатів. Цей турнір повинен замінити Лігу чемпіонів, що, звичайно, не подобається УЄФА.

Чеферін хоче реформувати турнір з 2023 або 2024 року і переконати багаті клуби, що це буде для них кращим варіантом, ніж Суперліга. Ідею підтримує ФІФА.

Інформації про новий формат поки немає, але, очевидно, що великі клуби повинні отримати більше матчів з ТОП-суперниками і більше грошей.

Раніше, в УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах.