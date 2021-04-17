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Зідан: Мені пощастило тренувати Реал

Сьогодні 21:08 431 0
Головне, на думку француза - це вкладати пристрасть в свою справу
Зідан: Мені пощастило тренувати Реал
#Зідан, #Реал

Джерело - Marca.

Головний тренер Реалу Зінедін Зідан радий, що Флорентіно Перес був переобраний на пост президента мадридського клубу.

Про це коуч розповів в інтерв'ю Marca.

"Я радий за Флорентіно Переса, що він і далі буде президентом. Ніхто не знає, що буде далі. Можна укласти контракт на 4-5 років і бути звільненим завтра. Я не заглядаю в майбутнє, не кажу про нього, навіть коли міркують, що Зідана потрібно прибрати", - заявив француз.

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"Це правда, що мені дуже пощастило бути тренером Реала, але я начебто не жахливий тренер, хоч і не найкращий. Головне - вкладати пристрасть в свою справу. Гравці найважливіше. Розмов ходить багато, я б хотів говорити про футбол, а не про ці речі", - сказав Зідан.

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